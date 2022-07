അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിലെത്തിക്കാൻ രാഹുലെത്തി; ട്രെൻഡിംങാണ് ദാ ഈ വീഡിയോ !

മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി കേരളത്തിൽ എത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി വണ്ടൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞ മമ്പാട് ടാണയിലെ ടീക്ക് ടൗണിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. അപകടമുണ്ടായ സമയത്ത് ഗതാഗത തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നു. തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഹായവുമായി എത്തിയത്. പരിക്കേറ്റ മൂർക്കത്ത് അബൂബക്കറെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ രാഹുലിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ഒത്തുചേർന്നു.

Congress leader Sh @RahulGandhi stopped his cavalcade to rescue a person met with an accident in Wandoor, Malappuram ,Kerla. pic.twitter.com/EZN5YzIAOH