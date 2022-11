image credit:KEEPING UP WITH THE NAJM'S youtube

സാധാരണ പങ്കാളിയുമായി തീവ്ര പ്രണയമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഒരാളുടെ മുഖം പരസ്പരം ടാറ്റൂ കുത്താറുണ്ട്. ബന്ധം തകര്‍ന്നാല്‍ അത് മായ്ച്ച് കളയാറുമുണ്ട്. എന്നാല്‍ നരാല്ലി നജിം എന്ന ഈ യുവതി വ്യത്യസ്തയാണ്. ഇവര്‍ കുറച്ച് കടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പങ്കാളിയുടെ മുഖം തന്റെ കവിളത്ത് പച്ചകുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ആരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് യുവതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതവരുടെ പ്രതികാരമാണ്. പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. നിലവില്‍ ഈ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പിരിഞ്ഞതാണ്.

നരാല്ലി സാധാരണ അവരുടെ പ്രണയബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ടിക് ടോക്കിലും യുട്യൂബിലും വീഡിയോകള്‍ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. അടുത്തിടെയാണ് ഇവര്‍ക്കൊരു മകന്‍ പിറന്നത്. മുന്‍പങ്കാളിയില്‍ ഇവര്‍ക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞാണിത്. കിംഗ് എന്നാണ് മകന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് നടന്നതെന്നും യുവതി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായെങ്കിലും മുന്‍പങ്കാളിയുമായി താന്‍ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചേക്കും. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് തീര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. പങ്കാളിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ കൂടിയാണ് യുവതി ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്.

പങ്കാളിയുടെ മുഖം കവിളില്‍ പച്ചകുത്തിയതില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും എന്നോട് അസൂയയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പങ്കാളി ചതിക്കുന്നയാളാണെന്ന് അവര്‍ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ പങ്കാളി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷമാണ് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് യുവതി പറഞ്ഞു. തന്റെ പങ്കാളി എന്നെ ചതിച്ചു. ഞാന്‍ ഗര്‍ഭിണിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനൊരു സമയത്ത് പോലും അവള്‍ മറ്റൊരു ബന്ധത്തിനാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയതെന്നും യുവതി തുറന്നടിച്ചു.

ഞങ്ങള്‍ പെര്‍ഫെക്ടായിട്ടുള്ള കുടുംബമാണെന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ച്ച മുമ്പാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു മകന്‍ പിറന്നത്. പുതിയൊരു വീടും ഞങ്ങള്‍ വാങ്ങിയിരുന്നു. ഒരു സ്വപ്‌നം മാത്രമായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമായി തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മാറി മറിഞ്ഞു. അവള്‍ എന്നെ ചതിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കി. ബന്ധം പിരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അവള്‍. ഞാന്‍ ഗര്‍ഭിണിയായി, പ്രസവത്തിന് കാത്തുനിന്നപ്പോഴും അവള്‍ തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നരാലി പറഞ്ഞു.

നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് വീഡിയോ വൈറലായി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇവരുടെ പങ്കാളി ലോറ രംഗത്തെത്തി. നരാലിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. അവള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ലോറ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് അവള്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എന്തിനാണ് ഇവയെല്ലാം മുഖത്ത് ടാറ്റൂ അടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ലോറ ചോദിക്കുന്നു. താന്‍ ചതിക്കുകയാണെന്ന് അവള്‍ കണ്ടെത്തി. പക്ഷേ മുഖത്ത് ടാറ്റൂ അടിക്കുന്നത് ഭ്രാന്താണ്. അതും തന്റെ പേരും അതിലുണ്ട്. പറയാന്‍ പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങളിലും നരാലി തന്റെ മുഖം ടാറ്റൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ലോറ പറഞ്ഞു.