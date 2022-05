മകരം - (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം)

Monthly Predictions

പൊതുവെ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള്‍ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാകും. പ്രേമകാര്യങ്ങളില്‍ പുരോഗതി കൈവരും. പുതിയ പ്രണയ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. സംസാരത്തിലൂടെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ കരുതലെടുക്കുക. വിവാഹാദി കാര്യങ്ങളില്‍ വൈകാതെ തന്നെ തീരുമാനമുണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ധനപരമായി വളരെ ശ്രദ്ധ വച്ചുപുലര്‍ത്തുക. കര്‍മ്മരംഗത്ത്, പരാജയം, നഷ്ടം ഇവ ഉണ്ടാകാം.

പാഴ്ചിലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനു സാധ്യത. പുതിയ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചേക്കും. എങ്കിലും അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വളരെ നന്നായി പഠിച്ചുവേണം ധനപരമായി പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങേണ്ടത്. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ വളരെ ശ്രദ്ധ വച്ചുപുലര്‍ത്തുക. അവിചാരിതമായ രോഗവിഷമതകള്‍ വരാം. ഉദരവൈഷമ്യം, വാതസംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങള്‍ ഇവയൊകകെ വരാനിടയുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ദോഷപരിഹാരമായി നവഗ്രഹശാന്തി നടത്തുക.

