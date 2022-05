വൃശ്ചികം - (വിശാഖം 1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)

Monthly Predictions

പ്രണയ കാര്യങ്ങളില്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ കാണുന്നു. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയില്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കണമെന്നില്ല. മനസ്സിന് ക്ലേശകരമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകാം. പ്രണയ കലഹമുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലെത്താതെ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുക. സംഭാഷണങ്ങളില്‍ വളരെ കരുതലും മിതത്വവും ശീലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ധനപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതലായി ജാഗ്രത പാലിക്കണം.

ധനനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത. കച്ചവടരംഗത്തുള്ളവര്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാജാഗ്രതകള്‍ വച്ചുപുലര്‍ത്തുക. സാഹചര്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കു വേണം എന്തും ചെയ്യേണ്ടത്. പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് അനുകൂല സമയമല്ല. പാഴ്ചിലവുകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ അതീവ ജാഗ്രത വച്ചുപുലര്‍ത്തുക. അവിചാരിത രോഗദുരതങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. വാതസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉടലെടുക്കുന്നതിനിടയുണ്ടാകാം. മഹാമൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തുക.

