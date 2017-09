കൊച്ചി: മലയാളികളുടെ 'ദുരാചാര' ബോധം എത്രത്തോളം നികൃഷ്ടം ആണ് എന്ന് അറിയാന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചില പോസ്റ്റുകള്‍ നോക്കിയാല്‍ മതി. അന്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞുനോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ദുരാചാര വിസര്‍ജ്ജനങ്ങള്‍ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇല്ലാതാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല.

രശ്മി നായര്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണ്... പുതിയ ആള്‍ ഈ മാസം തന്നെ എത്തും; ഫേസ്ബുക്കില്‍ വീഡിയോ പോസ്റ്റ്

ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ രശ്മി നായര്‍ ആണ് ഇര. താന്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്നും ഈ മാസം കുഞ്ഞുപിറക്കുമെന്നും രശ്മി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിന് ശേഷം ഭര്‍ത്താവ് രാഹുല്‍ പശുപാലന്‍ രശ്മിയുടെ നിറവയറില്‍ ചുംബിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ചിത്രവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇതിന് താഴെ വന്ന കമന്റുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും അഭിനന്ദനവും സന്തോഷവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചില ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ മലയാളികള്‍ക്കെല്ലാം തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. അത്രയ്ക്ക് അശ്ലീലമാണ് അവ.

രശ്മിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗര്‍ഭിണിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരുന്നു ആ ചിത്രം രശ്മി ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതി മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അത്. കുരുപൊട്ടിയൊലിച്ചു എന്നാല്‍ ആ ചിത്രം കണ്ടപ്പോള്‍ തന്നെ പലര്‍ക്കും സദാചാര കുരു പൊട്ടി. ചിത്രം മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രശ്‌നം. അതില്‍ ഉള്ളത് രശ്മിയും രാഹുലും ആണ് എന്നതാണ് അവരുടെ വിഷയം. ഓണ്‍ലൈന്‍ സെക്‌സ് റാക്കറ്റ് കേസ് ഓണ്‍ലൈന്‍ സെക്‌സ് റാക്കറ്റ് കേസില്‍ രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് രശ്മിയും രാഹുലും അറസ്റ്റിലായത്. എന്നാല്‍ അതും അല്ല ഈ സദാചാര കുരുപൊട്ടലുകാരുടെ വിഷയം. ചുംബന സമരം സാദാചാര പോലീസിങ്ങിനെതിരെ അരങ്ങേറിയ ചുംബന സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരായിരുന്നു രശ്മിയും രാഹുലും. അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവര്‍ക്ക് നേര്‍ക്കുള്ള സൈബര്‍ ആക്രമണം. ട്രൂ തിങ്കേഴ്‌സില്‍ ട്രൂ തിങ്കേഴ്‌സ് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലാണ് അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിറഞ്ഞ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അതിന് താഴെ വരുന്ന കമന്റുകള്‍ അതിനേക്കാള്‍ തരംതാണവയാണ്. കമ്യൂണിസത്തെ പറഞ്ഞ് കമ്യൂണിസം എന്നാല്‍ എല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നതാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യയേയും ഉള്ളവനെന്നോ ഇല്ലാത്തവനെന്നോ എന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ പങ്കുവയ്ക്കും വല്ലവന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വളര്‍ത്താന്‍ കാണിച്ച ആ വലിയ മനസ്സ് കാണാതെ പോകാരുത്- എന്നാണ് ഷൈജു വൈക്കം എന്ന ആള്‍ എഴുതിയ പോസ്റ്റ്. ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നടുവട്ടം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡിയില്‍ നിന്ന് ഇതിന് താഴെ ഒരു ട്രോളും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ട്രോള്‍ എന്ന് വിളിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. അത്രയും അശ്ലീലവും അപമാനകരവും ആണ് അത്. എണ്‍പതിനായിരത്തിന്റെ കഥകള്‍ പണ്ട് പോലീസ് പടച്ചുവിട്ട കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പലരുടേയും ആക്ഷേപ കമന്റുകള്‍. എന്നാല്‍ കേസില്‍ പോലീസ് ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം പോലും സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം. സംഘി ഗ്രൂപ്പുകള്‍ ഫേസ്ബുക്കിലെ സംഘപരിവാര്‍ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകളാണ് രശ്മിയേയും രാഹുലിനേയും അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വരുന്നവരില്‍ അധികവും. ഫേസ്ബുക്കില്‍ രശ്മി സംഘപരിവാറിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിക്കാറുണ്ട്.

