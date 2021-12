കോപ്ടർ അപകടം: ബിപിൻ റാവത്ത് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ; 7 പേർ മരിച്ചതായി തമിഴ് മാധ്യമങ്ങൾ

India

തമിഴ്നാട്: ഊട്ടിക്കടുത്ത് നീലഗിരി കൂനുരിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു വീണ സംഭവത്തിൽ സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലെന്ന് വിവരം. അദ്ദേഹത്തെ സംഭവസ്ഥലത്തു നിന്ന് വെല്ലിങ്ടൺ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ എത്രത്തോളം പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യനില എങ്ങനെയാണെന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

അതേസമയം, 80 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ മൂന്നുപേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങളും വാർത്താ ഏജൻസികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.14 പേരാണ് കോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഉന്നതതല മെഡിക്കൽ സംഘം ഊട്ടിക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ വെല്ലിംഗ്ടൺ സൈനിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

English summary

Joint Chiefs of Staff General Bipin Rawat has been admitted to hospital with serious injuries after a military helicopter crashed in the Nilgiri Coonoor near Ooty.