ഒമർ അബ്ദുള്ളയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയും വീട്ടുതടങ്കലിൽ!! കശ്മീരിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യമെന്ന്!!

India

oi-Jisha A S

ശ്രീനഗർ: ജമ്മുകശ്മീർ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വീട്ടുതടങ്കലിൽ. സംസ്ഥാനത്ത് ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ള, മുൻ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി, സജ്ജാദ് ലോൺ, എന്നിവരെയാണ് വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചില വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻഡിടിവിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ വീട്ടുതടങ്കലിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള പ്രതികരിച്ചു. ഒമർ അബ്ദുള്ളയെയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയെയും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രി മുതൽ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് എന്നാണ്. മറ്റ് മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷിക്കട്ടെ.. ഒമർ അബ്ദുള്ള ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. എൻസിപി തലവൻ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള, പിഡിപി അധ്യക്ഷ മെഹബൂബ മുഫ്തി എന്നിവർ വാർത്തസമ്മേളനം വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടികൾ. കശ്മീർ താഴ് വരയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ആശംസിക്കുന്നതായും ഒമർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുു. മുൻ ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തിയും ട്വിറ്ററിൽ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ദുരിത കാലത്ത് ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നും ഒന്നിച്ച് പോരാടണമെന്നുമാണ് മുഫ്തിയുടെആഹ്വാനം. ഓരോരുത്തർക്കും ഐക്യധാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഒന്നിനും നമ്മെ തകർക്കാനാവില്ലെന്നും ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം വർധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടപം സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഇരുരാജ്യങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് രാഷ്ട്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ പോരാടുമെന്നും നേതാക്കൾ യോഗത്തിന് ശേഷം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് കശ്മീരിൽ നിന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികളെയും അമർനാഥ് തീർത്ഥാകടരെയും മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. കശ്മീരിൽ 25000ലധികം സൈനികരെ വിന്യസിച്ചതാണ് പരിഭ്രാന്തി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അസ്വാഭാവിക നീക്കങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്.

I believe I’m being placed under house arrest from midnight tonight & the process has already started for other mainstream leaders. No way of knowing if this is true but if it is then I’ll see all of you on the other side of whatever is in store. Allah save us 🙏🏼 — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 4, 2019

To the people of Kashmir, we don’t know what is in store for us but I am a firm believer that what ever Almighty Allah has planned it is always for the better, we may not see it now but we must never doubt his ways. Good luck to everyone, stay safe & above all PLEASE STAY CALM. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 4, 2019

While I’ve been focused on Kashmir I must add a word for people in Kargil, Ladakh & Jammu. I’ve no idea what is in store for our state but it doesn’t look good. I know many of you will be upset by what unfolds. Please don’t take the law in to your own hands, please stay calm. — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 4, 2019