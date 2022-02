India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: ജെ എന്‍ യു വിസിയായി നിയമിതയായ ശാന്തിശ്രീ ധൂളിപുടി പണ്ഡിറ്റ് കടുത്ത സംഘപരിവാര്‍ അനുയായിയാണെന്ന് പരക്കെ വിമര്‍ശനം. മഹാത്മാ ഗാന്ധി വധത്തെ അനുകൂലിച്ചും ഗാന്ധി ഘാതകനായ നഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്‌സെയെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചുമുള്ള ശാന്തിശ്രീയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശാന്തിശ്രീഡി എന്ന വൈരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാത്ത അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നാണ് ഈ ട്വീറ്റുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ട്വീറ്റുകളുടെ സ്‌ക്രീന്‍ഷോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

59 കാരിയായ ശാന്തിശ്രീ ജെ എന്‍ യു വൈസ് ചാന്‍സലറാകുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും കര്‍ഷക യൂണിയന്‍ നേതാക്കളെയും വിമര്‍ശിച്ചുള്ള ട്വീറ്റുകളും ഇവര്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്വീറ്റില്‍, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെ 'ഇറ്റാലിയന്‍ റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോള്‍' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെഎന്‍യു, ജാമിയ, സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കോളേജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നല്‍കുന്നത് നിരോധിക്കണമെന്നും ശാന്തിശ്രീ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

This press release from the new JNU VC is an exhibition of illiteracy,littered with grammatical mistakes (would strive vs will strive;students friendly vs student-friendly;excellences vs excellence).Such mediocre appointments serve to damage our human capital & our youth’s future pic.twitter.com/tSanmy3VfR