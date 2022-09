India

oi-Jithin Tp

ചണ്ഡീഗഢ്: ചണ്ഡിഗഡ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വന്‍ പ്രതിഷേധം. സര്‍വകലാശാല ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികളുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം. ഹോസ്റ്റലില്‍ താമസിക്കുന്ന ചില പെണ്‍കുട്ടികളുടെ എം എം എസ് വീഡിയോ ലീക്കായിരുന്നു.

ഹോസ്റ്റലിലെ തന്നെ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ആണ്‍ സുഹൃത്തിന് അയച്ച് കൊടുത്തതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തായത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. നിരവധി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ആശുപത്രിയിലാണ്

Protest breaks out in #Chandigarh University, MMS of various girls living in Hostel of Chandigarh University got viral.



Apparently, Videos were recorded by a #Girl from the same hostel & were forwarded to her Boyfriend.



4 Girls have committed Suicide🫣 pic.twitter.com/eAkHwNVZMm