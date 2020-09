ചൈനീസ് സുഖോയ് വിമാനം തായ് വാൻ വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്: ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ!!

World

തായ്പെ: ചൈനീസ് പ്രകോപനം തുടരുന്നതിനിടെ ചൈനയുടെ സുഖോയ് എസ്- യു 35 യുദ്ധവിമാനം രാജ്യത്തെ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം വെടിവെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തായ് വാൻ വ്യോമാർതിർത്തി ലംഘിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വെടിവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചൈനീസ് സുഖോയ് വിമാനം തായ് വാൻ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയെന്ന അവകാശവാദവുമായി തായ് വാൻ ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കളാണ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. പൈലറ്റിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

ജ്യൂവിഷ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ചൈനീസ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശമായ ഗ്വാങ്സിയിലാണ് വിമാനം തകർന്ന് വീണിട്ടുള്ളത്. വിയറ്റ്നാം അതിർത്തിയോട് ചേർന്നാണ് ഈ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദക്ഷിണ ചൈനാ കടലിടുക്കിലേക്ക് കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിച്ച ചൈന, തായ് വാനിലേക്കും വിയറ്റ്നാമിലേക്കും കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി വീഡിയോകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

ചൈന ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയ്ക്ക് പുറമേ മറ്റ് അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായും തുടർച്ചയായി പ്രകോപനമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്. ടിബറ്റിലെ ഹോട്ടാൻ വ്യോമസേനാ താവളത്തിന് സമീപത്ത് ചൈന ജെ- 20 പോർ വിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചതായുള്ള മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. റഷ്യൻ നിർമിത സുഖോയ് വിമാനങ്ങൾ ടിബറ്റ് അതിർത്തിയിൽ വിന്യസിക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതോടൊപ്പം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

2015 നവംബറിൽ ഒപ്പുവെച്ച കരാർ പ്രകാരം 2019ലാണ് റഷ്യ ചൈനയിലേക്ക് സുഖോയ് സു 35 പോർവിമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചുനൽകുന്നത്. രണ്ട് ബില്യൺ ഡോളറിന്റേതായിരുന്നു കരാർ. 2008 ഫെബ്രുവരി 19ന് റഷ്യ നിർമിച്ച സൂപ്പർ സോണിക് സുഖോയ് 35 എസ് പോർവിമാനങ്ങൾ ആദ്യം വാങ്ങിയ രാജ്യവും ചൈനയായിരുന്നു. തായ് വാൻ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ശ്രമത്തിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സെപ്തംബർ നാല് വരെ സൈനിക ദൌത്യം നടത്തുമെന്നാണ് ചൈനീസ് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമം ഗ്ലോബൽ കഴിഞ്ഞ മാസം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ബോഹായ് കടലിടുക്കിലും വടക്കൻ മഞ്ഞക്കടലിലും സെപ്തംബർ വരെ സൈനിക ദൌത്യം നടത്തുമെന്ന് മാരിടൈം സേഫ്റ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതായും ഗ്ലോബൽ ടൈംസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

