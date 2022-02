ബാലചന്ദ്രകുമാർ ഇനി സൂക്ഷിക്കണം; ദിലീപും കൂട്ടരും അത് ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ബൈജു കൊട്ടാരക്കര

Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാന്‍ ഗൂഡാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയില്‍ ഫോണ്‍ ഹാജരാക്കുന്നതില്‍ നടന്‍ ദിലീപിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് കൃത്യമായ മാനിപ്പുലേഷനാണെന്ന് സംവിധായകന്‍ ബൈജു കൊട്ടാരക്കര. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.15 ന് മുന്നോടിയായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ട 7 ഫോണുകളും ഹാജരാക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ അന്ന് അവർ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ ഫോണ്‍ കാണാനില്ലെന്നായിരുന്നു.

നിർണ്ണായകമായ പല തെളിവുകളും അതില്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത്തരമൊരു ഫോണ്‍ ഇല്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ഇന്ന് രാവിലെ ആദ്യം 5 ഫോണുകള്‍ ഹാജരാക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു മണിയോടെയാണ് കയ്യിലില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോണ്‍ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നും ബൈജു കൊട്ടാരക്കര പറയുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

