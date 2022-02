Kerala

oi-Ajmal MK

കൊച്ചി: അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസില്‍ ദിലീപിന്റെയും കൂട്ടരുടേയും മുന്‍കൂർ ജാമ്യേപക്ഷയില്‍ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ ഇത്രയും നാള്‍ വൈകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് റിട്ട.എസ്പി ജോർജ് ജോസഫ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും ഫോണുകള്‍ കോടതിയില്‍ കൊടുത്താല്‍ പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് പ്രതി കരുതിയത്. എന്നാല്‍ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഫോണുകള്‍ ഒന്നും വന്നില്ല. 1,3,7 എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോണുകള്‍ കൃത്യമായി വന്നേ പറ്റുകയുള്ളു.

12000 കോള്‍ ഡീറ്റിയല്‍ലും രണ്ടായിരത്തോളം കോള്‍ ഡീറ്റിയല്‍സും നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പ്രതികള്‍ ഉപയോഗിച്ചതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എത്ര ഫോണുകള്‍ കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അടുത്ത ദിവസം കോടതിയില്‍ കൃത്യമായി പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയിരുന്നു ജോർജ് ജോസഫ്.

ഉർവശീശാപം ഉപകാരം: 'ദിലീപ് അനുയായികള്‍ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദോഷമായി മാറുന്നു'

English summary

Dileep will not look at anything else then: rtd sp George Joseph says it is a life and death struggle