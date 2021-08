''വാഹനങ്ങളിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ മുഴുവൻ പേരും കുടുങ്ങും"; പ്രതികരണവുമായി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ് വാഹനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത് കടുത്ത നിയമലംഘനമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആർടിഒ ഓഫീസിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൃന്ദ സനിൽ. മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം വാഹനനിര്‍മാണ കമ്പനികളുടെ രൂപകല്‍പനയല്ലാതെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള രൂപമാറ്റം അനുവദനീയമല്ല.ഇത്തരത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഉൾപ്പെടെ റദ്ദാക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും ബൃന്ദ സനിൽ പ്രതികരിച്ചു.

You Must Know These Modification Rules In India, Do's and Don'ts | Oneindia Malayalam

English summary

The motor vehicle inspector at the Thiruvananthapuram enforcement RTO office, Brinda Sanil, said that what was found in the e-bullet jet vehicle was a serious violation. According to Brinda Sanil, under the Motor Vehicle Act, any modification other than the design of a vehicle manufacturer is permitted