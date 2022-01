ദിലീപിനെ ശിക്ഷിച്ചാല്‍ മാത്രമേ നടിക്ക് നീതി ലഭിക്കു എന്ന് പറയുന്നതിലെ ന്യായമെന്ത്: രാഹുല്‍ ഈശ്വർ

Kerala

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട നടന്‍ ദിലീപിനെ കേരളത്തില്‍ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വർ. ദിലീപിനെതിരെ ഉയർന്ന് വന്ന രണ്ട് കേസിലും വ്യക്തമായ അന്വേഷമം വേണം. നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ആ അഭിനേത്രിക്കൊപ്പമാണ്. നമ്മളിലൂടെ വളർന്ന് വന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയാകെ പ്രശസ്തി നേടിയ അഭിനേത്രിയാണ്. ദിലീപിന് ശിക്ഷ കിട്ടണം എന്ന് മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുമാണ് ഞാന്‍.

എന്നാല്‍ ഇത്രയും കാലത്തെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ കേസില്‍ ദിലീപിനെതിരെ എന്ത് തെളിവാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സിനിമയില്‍ നിന്നും പിന്മാറിയതിന് ശേഷമല്ലേ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം എന്ന് ബാലചന്ദ്ര കുമാറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കോടതി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ ഈശ്വർ പറയുന്നു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

