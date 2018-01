മാസ്റ്റര്‍ ബ്ലാസ്റ്റര്‍, ഇനി ഷെഫ് മാസ്റ്റര്‍!! കുക്കിങിലും സച്ചിന്‍ സ്റ്റൈല്‍... വീഡിയോ വൈറല്‍

മുംബൈ: ബാറ്റിങ് മികവിലൂടെ ലോകം കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കറുടെ ഒരു വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റിലെ മാസ്റ്റര്‍ ബ്ലാസ്റ്ററെന്ന് ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സച്ചിന്‍ താന്‍ ഷെഫിലും ഒരു മാസ്റ്റര്‍ തന്നെയാണെന് തെളിയിക്കുകയാണ് വീഡിയോയില്‍.

പുതുവര്‍ഷാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കുമായി സച്ചിന്‍ തന്നെ പാചകം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

It was a pleasure to cook for my friends on New Year’s Eve. I am glad all of them enjoyed and are still licking their fingers 😜

Hope you all had a great New Year's Eve as well. Wishing you all a fantastic 2018. Stay blessed always. pic.twitter.com/aOPVJUscx4