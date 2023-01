അന്ന് അബ്ദുൾ കലാമിനോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു; ഇന്ന് പൈലറ്റ്...അഭിമാനമായി മലയാളി പെൺകുട്ടി

News

oi-Alaka KV

നിങ്ങള്‍ പിറന്നത് ചിറകുകളോടെയാണ്, അതിനാല്‍ത്തന്നെ നിലത്തിഴയാതെ ആ ചിറകുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പറന്നുയരാന്‍ പഠിക്കുക, മഹനായ എപിജെ അബ്ദുൾ കലാം പറഞ്ഞുവെച്ച വാക്കുകൾ, ഒരു ജനതയെ സ്വപ്നം കാണാനും അത് നേടാനും പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ.

ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്‌നം മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാന്‍ സമ്മതിക്കാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആവേശം നിറച്ച മനുഷ്യൻ . ഒരിക്കൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു...നാട്ടിന്‍പുറത്തെ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പൈലറ്റാവാന്‍ എന്തുചെയ്യണം?

സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ആയിരിക്കുമ്പോള്‍ ആയിരുന്നു എപിജെ അബ്ദുള്‍ കലാമിനോട് കീര്‍ത്തന എന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. സ്വപ്‌നം പിന്തുടരാനായിരുന്നു അന്ന് കലാം കീര്‍ത്തനയോട് സ്‌നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ്. ഇന്ന് ആ പെണ്‍കുട്ടി തന്റെ സ്വപ്‌നം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്... ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ഫോഴ്‌സിലെ പൈലറ്റാണ് ഇന്ന് ഈ പെണ്‍കുട്ടി.. ഫ്‌ളൈയിംഗ് ഓഫീസര്‍..

English summary

Here is an interesting story of a girl who become a pilot, here is what she asked APJ Abdul Kalam in 2016.