എറണാകുളം: കൊച്ചിയില്‍ പ്രമുഖ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളില്‍ ഒരാളാണ് നടന്‍ ദിലീപ്. കേസുമായിലെ ഗൂഡാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ താരം മൂന്ന് മാസത്തോളം ആലുവ സബ്ജയിലില്‍ റിമാന്‍ഡ് തടവില്‍ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജാമ്യം ലഭിച്ച് താരം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് താരം ഇതുവരെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ ഇതാദ്യമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് താരം. നീതിക്കും സത്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് താനെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ വാക്കുകള്‍ ആലുവ നഗരസഭയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നടന്‍.

Dileep says I am in fight for justice and truth: Critics say he does not deserve to say those words