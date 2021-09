കോൺഗ്രസ്സിൽ സംഘപരിവാറുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളുമില്ല; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി വി ഡി സതീശൻ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ഇനിയും ആൾക്കൂട്ടമായി കോൺഗ്രസിന് നിലകൊള്ളാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കോണ്‍ഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയില്‍ ചിലര്‍ വിട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. എസ്.ഡി.പി.ഐ പിന്തുണയോടെയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ സിപിഎം ഭരണം പിടിച്ചത്. ആ പാർട്ടിയെയാണ് അനിൽകുമാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സി.പി.എമ്മിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നില്ലേയെന്നും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ചോദിച്ചു.

He said in Thiruvananthapuram that he had nothing to say about the departure of some while strengthening the Congress