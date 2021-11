ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ ഓഫർ വന്നു; 2009ൽ സിപിഎം തഴഞ്ഞതിൽ നിരാശയുണ്ട്; മനസ്സ് തുറന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ

Kerala

oi-Abhijith Rj

കൊച്ചി: ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാൻ ഓഫർ വന്നിരുന്നതായി മുൻ എം.പിയും മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ സെബാസ്റ്റ്യൻപോൾ. നിയമസഭയിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ നൽകാമെന്നും വാഗ്ദാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഐക്യമുന്നണി, യു.പി.എ സര്‍ക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേയ്ക്കും തന്റെ പേരുയര്‍ന്നതായും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

അതേസമയം, സെബാസ്റ്റ്യൻപോളിൻ്റെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി മാറിയേക്കും. ആത്മകഥയായ 'എൻ്റെ കാലം എൻ്റെ ലോകം' എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English summary

Former MP and senior journalist Sebastian Paul has said that he was offered to contest as a BJP candidate in the recent assembly elections.