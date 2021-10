'പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഒന്നുകൂടി പഠിക്കും'... സെക്സ് എജ്യുക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വേണം എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ

Feature

oi-Binu Phalgunan

സ്‌കൂളുകളിൽ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്ന് വനിത കമ്മീഷന്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷ അഡ്വ പി സതീദേവി പറഞ്ഞത് പൂർണമായും ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾ. സ്‌കൂളുകളിൽ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി വലിയ പദവികളിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കൂടി ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം സാധ്യമാക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത്.

സെക്‌സ് എജ്യുക്കേഷൻ അഥവാ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാൽ എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത 'മുതിർന്നവർ' ഉള്ള ലോകത്ത്, കുട്ടികളെങ്കിലും അതേ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വനിത കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ പ്രതികരണം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾക്ക് താഴെ വരുന്ന കമന്റുകൾ മലയാളികളെ മൊത്തത്തിൽ നാണം കെടുത്തുന്നവയാണ്.

English summary

How some Malayalees reacted to the demand of Sex Education in schools, raised by Women Commission Chairperson Adv P Satheedevi. Their response itself proves the demand of sex education.