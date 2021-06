കെ സുരേന്ദ്രനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പി പി മുകുന്ദൻ

Interview

oi-Abhijith Rj

ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുതിർന്ന നേതാവ് പി പി മുകുന്ദൻ.തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കുണ്ടായ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം ശക്തമായ സംഘടനാ ദൗർബല്യം. പാർട്ടിക്കായി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പഴയ തലമുറയിൽപെട്ടവരെ അവഗണിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടി ക്രമമല്ലെന്നും പി പി മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ കെട്ടുറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഗതി നിർണയിക്കുന്ന ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികൾ പലതും നിർജീവമാണ്. പണവും സ്വാധീനവും മാത്രം കൈമുതലാക്കി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

35 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വിളിച്ചുകൂവുന്നത് ശരിയല്ല. ഇ ശ്രീധരനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ലേബലിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും വീഴ്ചയാണ്.തെറ്റ്തിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോയാൽ വരും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെങ്കിലും ബിജെപിക്ക് പ്രതീക്ഷ പുലർത്താമെന്നും പി പി മുകുന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം പ്രതിനിധി അഭിജിത്ത് ജയൻ പി പി മുകുന്ദനുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ.

ആരും അതിശയിക്കേണ്ട... ഇത് ലൈബ്രറിയാണ്... തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കലില്‍ മോഡി പിടിപ്പിച്ച റീജ്യണല്‍ ലൈബ്രറി- ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

സാരിയിൽ സുന്ദരിയായി കാരുണ്യ റാം; പുതിയ ഫൊട്ടോസ് കാണാം

English summary

PP Mukundan, a senior leader of the BJP, slammed the state leadership. PP Mukundan said it was not the right course of action to ignore the older generation who worked tirelessly for the party.