India

oi-Jithin Tp

ന്യൂദല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസിന് ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ഇനിയും സാധിക്കുമെന്നും അതിന് ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ - തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍. ഇന്ത്യ ടുഡേയുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍, 2024 ല്‍ അവര്‍ക്ക് ബി ജെ പിയെ (ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടി) നന്നായി വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ പറഞ്ഞു.

കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഏകദേശം 200 സീറ്റുകളില്‍ 50-ലധികം സീറ്റുകള്‍ നേടാന്‍ ബി ജെ പി ഇപ്പോഴും പാടുപെടുന്നതിനാല്‍ 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ പറഞ്ഞു. ബംഗാള്‍, ഒഡീഷ, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, ബിഹാര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ബി ജെ പിയ്ക്ക് കാര്യമായ സ്വാധീനമില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ പറഞ്ഞു.

English summary

congress can still fight the BJP, this is what needs to be done says Prashant Kishore