പാറ്റ്‌ന: ബീഹാര്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് നാണക്കേടായി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ കയ്യാങ്കളി. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് ചുമതലയുള്ള ഭക്ത ചരണ്‍ ദാസ് വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത യോഗത്തിലാണ് കയ്യാങ്കളി അരങ്ങേറിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സീറ്റ് നല്‍കിയതിലെ പിഴവും തോല്‍വിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രകോപിതരായത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ കയ്യാങ്കളിയുടെ വീഡിയോ എഎന്‍ഐ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

നേതാക്കളെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അസഭ്യം വിളിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ബീഹാര്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

Bihar: Huge ruckus during Congress in-charge Bhakta Charan Das' meeting with party workers in Patna. The party workers were angry over the defeat of Congress in elections as well as ticket distribution. (Note: Abusive language) pic.twitter.com/dB2nfYCE5n