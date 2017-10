പീഡനം അയാളുടെ ഹോബി, യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്താൽ, ഇരക്കെതിരെ പരാതിയുമായി മുൻ സിപിഎം നേതാവ്

കൊൽക്കത്ത: മുൻ സിപിഎം നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയ യുവതിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ഋതബ്രത ബാനർജി. തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ തെറ്റായ ആരോപണമുന്നയിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യുവതിക്കെതിരെ പരാതി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ ഋതബ്രത തന്നെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി ലൈംഗീകമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി നമ്രത ദത്ത രംഗത്തെത്തിയത്. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് തനിക്ക് പറ്റിയ ദുരന്തം നമ്രത പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

I need your help you guys. Pls RT as much as possible so that everyone in this country knows what a bastard he is. https://t.co/qptCGXTmVe