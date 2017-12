ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് : പരസ്യ പ്രചരണം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ട്വീറ്റ് പ്രചരണവുമായി മോദിയും രാഹുലും

ദില്ലി: ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിപ്പിന്റെ പരസ്യ പ്രചാരണം ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിച്ചതോടെ ട്വീറ്റുകളുമായി പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും രംഗത്ത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിക്കുമെന്ന പൂര്‍ണ്ണ ആത്മ വിശ്വാസത്തിലാണ് മോദിയുടെ ട്വീറ്റുകള്‍. 14 നാണ് അവസാന ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മോദിയെയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധയെയും സംബന്ധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം അഭിമാന പ്രശ്നമാണ്.

ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയുടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. യുവജനങ്ങള്‍ക്കും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും നല്ല രീതിയില്‍ ജീവിക്കാനുംള്ള സുവര്‍ണ്ണാവസരം ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ തള്ളികളയിലെലന്നും ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പ് വരുത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നും മോദി ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ സംവരണത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് മിച്ച ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

No Gujarati will let go off a golden opportunity of development of our youth and coming generations. Victory of BJP is a guarantee for a bright future.