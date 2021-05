നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ് പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിലെ ചരമപേജ്: ഗുജറാത്തിൽ കൊവിഡ് മരണത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

India

oi-Jisha A S

അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ കൊവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ മരണസംഖ്യയിൽ പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഗുജറാത്തിലെ പ്രാദേശിക പത്രങ്ങളിൽ കൊവിഡ് മരണസംഖ്യ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഗുജറാത്തിലെ സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലെ പ്രധാന ദിനപത്രങ്ങളിൽ 16 പേജുകളിൽ ഏഴെണ്ണവും മരണാനന്തര അറിയിപ്പുകൾക്കും അനുശോചന കുറിപ്പുകൾക്കുമായാണ് നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഹാരാഷ്ട്രയിൽ നൂറ് കടന്ന് പെട്രോൾ വില: വിലവർധിച്ചത് തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണ, ഫെബ്രുവരിയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യം

അതേ സമയം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി ഗുജറാത്തിൽ കേസുകളും മരണങ്ങളും കുറവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പത്രങ്ങളിലെ മരണവും അനുശോചന സന്ദേശങ്ങളും കൂടുതലായി പുറത്തുവരുന്നതാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നത്. സൗരാഷ്ട്ര ഭാസ്‌കറിന്റെ ഭാവ് നഗർ പതിപ്പിൽ മാത്രം ഒരു ദിവസം മാത്രം 200 ഓളം ചരമവാർത്തയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാസത്തിൽ 30 എന്ന കണക്കിൽ നിന്നാണ് ദിവസേന 200ലേക്ക് വർധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

തമിഴ്നാട്ടിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗൺ... ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

Kerala received first batch of vaccine they ordered

ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 11,800 പുതിയ കൊവിഡ് -19 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 14,000 ലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതേ സമയം ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 119 ആണ്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ മരണസംഖ്യ കുറവാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറ്റ് രോഗാവസ്ഥകൾ മൂലമുള്ള മരണം ഔദ്യോഗിക മരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്നാണ് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രുപാനിയുടെ പ്രതികരണം.

The scale of our tragedy:



10 out of 18 pages in Saurashtra Samachar’s Bhavnagar edition today contain obituaries.



It has 232 obituaries — 158 text-only & 74 with photos of the deceased.



It had 26 obituaries two months back, on March 10.



26 to 232.



(1/6) pic.twitter.com/42ta2vwOHx