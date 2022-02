പ്രതീക്ഷകളുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം: 58 ല്‍ 50 ഉം പിടിക്കുമെന്ന് ബിജെപി, 35 ഉറപ്പെന്ന് എസ്പി,

India

ദില്ലി: പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിലെ 11 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 58 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ 60.17 ശതമാനം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഷാംലി ജില്ലയിലെ ഖൈറാനയിലാണ്- 65%. 45% വോട്ടുമായി സാഹിബാബാദ് മണ്ഡലമാണ് ഏറ്റവും പിറകില്‍. പൊതുവെ സമാധാനപൂർണ്ണമായിട്ടായിരുന്നു ഒന്നാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായത്.

വോട്ടിങ് യന്ത്രത്തിന് തകരാറു സംഭവിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങാൻ വൈകി. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന 58 ല്‍ 50 മണ്ഡലങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികള്‍ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിക്കുമെന്നാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെടുന്നത്.

