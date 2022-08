എന്താണ് മനീഷ് സിസോദിയക്കെതിരായ അഴിമതി കേസ്? എഫ്ഐആറില്‍ എന്തെല്ലാം... വിശദമായി അറിയാം

India

oi-Nikhil Raju

ഡല്‍ഹി എക്സൈസ് നയം നടപ്പാക്കിയതില്‍ അഴിമതിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ വസതി ഉള്‍പ്പെടെ 31 സ്ഥലങ്ങളില്‍ സിബിഐ വെള്ളിയാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. പുതിയ മദ്യനയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ സിസോദിയയുടെ അടുപ്പക്കാർ മദ്യ വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും കോടികൾ കോഴ വാങ്ങി എന്നാണ് സിബിഐ കേസ്. 15 മണിക്കൂറോളമാണ് സോദിയയുടെ വസതിയില്‍ സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്. നിരവധി രേഖകളും ഡാറ്റകളും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ഉള്‍പ്പടെ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

എന്താണ് സിസോദിയയ്‌ക്കെതിരായ മദ്യനയ കേസ്?

കേസില്‍ പ്രതികളായ മനീഷ് സിസോദിയയും മറ്റുള്ളവരും 2021-22 ലെ എക്‌സൈസ് നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുത്തതും ശുപാര്‍ശകള്‍ നടത്തിയതും ബന്ധപ്പെട്ട അതോററ്റിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെയാണെന്ന് എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നു. ടെന്‍ഡറിനു ശേഷം ലൈസന്‍സികള്‍ക്ക് അനാവശ്യ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരുന്നു നടപടി.ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്യവ്യാപാരികളിലൊരാളായ ഇന്‍ഡോസ്പിരിറ്റിന്റെ ഉടമ സമീര്‍ മഹേന്ദ്രു സിസോദിയയുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരുമായി കോടികളുടെ പണമിടപാടുകള്‍ നടത്തിയതായും എഫ്‌ഐആറില്‍ പറയുന്നു.

English summary

What is CBI’s Excise policy case against Manish Sisodia Explained in FIR Sisodia was named as the first accused in the case