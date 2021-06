എന്താണ് ഒരു രാജ്യം, ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി? ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരെല്ലാം?

India

oi-Joshy K

ന്യൂഡൽഹി: ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി ജൂലൈ 31നകം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നൽകിയത്. നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെന്ററുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ വിവര ശേഖരണത്തിനായുള്ള പോർട്ടൽ ജുലൈ 31 നകം ആരംഭിക്കണമെന്നും കോവിഡ് മഹാമാരി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സമൂഹ അടുക്കള വഴി അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

What is one nation one ration card scheme? Here is all you need to know about implementation, benefits in malayalam