oi-Alaka KV

ലോട്ടറി അടിച്ചാല്‍ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലെങ്കിലും വിചാരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടോ. ചിലപ്പോള്‍ ഭാഗ്യം കൊണ്ടെങ്കിലും അടിച്ചാലോ എന്നു കരുതി പലരും ഒരു ലോട്ടറിയെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ എടുത്തുകാണും.

ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് തങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും ലോട്ടറി അടിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ ദമ്പതികളെ തേടി വന്ന ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ ഇവര്‍ എത്രയോ സമയം എടുത്തു, എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഈ മാഹാഭാഗ്യം എത്തിയതെന്ന് അറിയാം...

English summary

A man finally found out he was the winner of the New Year's Millionaire Raffle ticket, and here's what happened next.