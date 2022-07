International

വാഷിങ്ടണ്‍: വൈകാതെ താന്‍ ലോക ധനികരുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹ സ്ഥാപകന്‍ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ്-മെലിന്ദ ഗേറ്റ്‌സ് ഫൗണ്ടേഷന് 20 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ സംഭാവന ചെയ്യുമെന്നും ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ് പറഞ്ഞു. ഫൗണ്ടേഷന് നല്‍കി വരുന്ന പ്രതിവര്‍ഷ സംഭാവന ഉയര്‍ത്തുമെന്നും ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ് അറിയിച്ചു.

ആറ് ബില്യണ്‍ ഡോളറില്‍ നിന്നും ഒമ്പത് ബില്യണ്‍ ഡോളറാക്കി സംഭാവന ഉയര്‍ത്തുമെന്നാണ് ബില്‍ഗേറ്റ്‌സിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. തന്റെയും ഭാര്യയുടേയും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ സമ്പത്തും ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് മാറ്റും. വൈകാതെ താന്‍ ലോക ധനികരുടെ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

