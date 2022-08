International

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ രാജ്യത്തിന് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നൊരു ആശംസ. ഇറ്റാലിയൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി സാമന്ത ക്രിസ്റ്റോഫോറെറ്റിയാണ് ആശംസകളുമായെത്തിയത്. മനുഷ്യരെ ബിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പദ്ധതി ഗഗന്‍യാന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന വിഡിയോ സന്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സമാന്ത ക്രിസ്റ്റോഫോറെറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകളും നേർന്നിരിക്കുന്നത്.

ഒരു മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സമാന്തയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ആയത് തരൺജിത് സിംഗ് സന്ധുവാണ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെച്ചത്. ബഹിരാകാശ സംഘടനയായ ഐഎസ്ആർഓയും നാസയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമാണെന്നും, പരസ്പര സഹകരണത്താൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ഭാവിയിലും നമ്മൾക്ക് സാധിക്കട്ടെയെന്നും സമാന്ത വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75ാം വാര്‍ഷികാഘോഷ വേളയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ആശംസകളുണ്ടെന്നും വിക്രം സാരാഭായുടെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തില്‍ തന്നെ ഈ ആശംസ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതില്‍ അതിയായ സന്ദേശമുണ്ടെന്നും തരൺജിത് സിംഗ് ട്വറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. 2023ല്‍ സഞ്ചാരികളെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനാവുമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷ. ഗഗന്‍യാന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂര്‍ത്തിയായെന്നും ട്രയലുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ നടത്തുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് കഴിഞ്ഞ മാസം അറിയിച്ചിരുന്നു.

