മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തി ബാലിക മരിച്ച സംഭവം; പൊലീസ് കേസെടുത്തു

Kannur

കണ്ണൂർ: പനിബാധിച്ച് അവശയായ ബാലികയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാതെ മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ സിറ്റി പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്തു. സിറ്റി നാലുവയൽ ദാറുൽ ഹിദായത്ത് ഹൗസിൽ സാബിറയുടെയും അബ്ദുൽ സത്താറിന്റെയും മകൾ എം.എ.ഫാത്തിമ (11) ആണ് പനി ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത്. പെൺകുട്ടിക്ക് വൈദ്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പകരം മന്ത്രവാദ ചികിത്സ നടത്തിയതാണ് മരണമുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായതെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

English summary

City police have registered a case of unnatural death in the incident where a girl who died of fever was treated by witchcraft without being taken to hospital.