ആദ്യമായി കണ്ണൂരിലെത്തിയപ്പോള്‍ വെട്ട് കൊള്ളുമോ, ബോംബേറ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന പേടിയുണ്ടായിരുന്നു: ആസിഫ് അലി

Kerala

oi-Ajmal MK

സിനിമയില്‍ നിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിയ നിരവധി ആളുകള്‍ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഇത്തരം ആളുകളുടെ എണ്ണം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതില്‍ ആദ്യം വരിക കെബി ഗണേഷ് കുമാറിന്റെ പേരായിരിക്കും. പിന്നീട എംഎല്‍എയും മന്ത്രിയുമൊക്കെ ആയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുന്‍പേ അദ്ദേഹം ആദ്യം ചുവട് വെച്ചത് സിനിമയിലേക്കായിരുന്നു.

ശ്യാമപ്രസദ്, ബിനീഷ് കോടിയേരി, ആസിഫലി തുടങ്ങിയവരും രാഷ്ട്രീയക്കാരായ അച്ഛന്മാരുടെ സിനിമ പ്രവർത്തകരായ മക്കളാണ്. ഇക്കൂട്ടത്തിലെ പ്രമുഖനായ ആസിഫലിയിതാ ഇപ്പോള്‍ തന്റെ കുടുംബത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിശേഷങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ പുതിയ സിനിമയായ കൊത്തിന്റെ പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ തുറന്ന് പറയുന്നത്.

English summary

Actor Asif Ali says when he first came Kannur, he was afraid that there would be attack against him