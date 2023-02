രാജ്യതാത്പര്യത്തിനായി ആർക്കൊപ്പവും നിൽക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് അനിൽ ആന്റണി; ബിജെപിയിലേക്കോ? മറുപടി

ബി സിയുടെ "ഇന്ത്യ- ദി മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ" ഡോക്യുമെന്‍ററിക്കും ബി ബി സിക്കും എതിരായ അനിൽ ആന്റണിയുടെ ട്വീറ്റായിരുന്നു വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്.

കൊച്ചി: തന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് മുൻ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ആന്‍ഡ് ഡിജിറ്റല്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സെല്‍ ദേശീയ കോര്‍ഡിനേറ്ററും എ കെ ആന്റണിയുടെ മകനുമായ അനിൽ കെ ആന്റണി. രാജ്യതാത്പര്യത്തിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമില്ല.ദേശീയ താത്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ 120 കോടി ജനങ്ങളും രാജ്യതാത്പര്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്നതാണ് തന്റെ ദൃഢമായ അഭിപ്രായമെന്നും അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അനിൽ ആന്റണിയുടെ പ്രതികരണം.

English summary

Anil Antony says he is ready to stand with anyone for the sake of country; Responds whether he leave congress or not