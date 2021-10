ശബരിമലയിലെ ചെമ്പോല ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല; അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: മോൻസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിൽ ശബരിമലയിലെ ചെമ്പോലയെ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയ സംഭവം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. തെറ്റ് ചെയ്തവരിലൊക്കെ അന്വേഷണം ചെന്നെത്തും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English summary

The Chief Minister said that the incident of making false propaganda using the chempola in Sabarimala in the archeological fraud case related to Monson Mavungal will come under investigation.