മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ കരിമ്പട്ടികയിൽ നാലര ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ; പിഴയിനത്തിൽ ലഭിക്കാനുള്ളത് 52 കോടിയോളം രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തിയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴയായി ലഭിക്കാനുള്ളത് അമ്പതിനായിരത്തോളംകോടി രൂപ. തുടർച്ചയായി ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയ വാഹനങ്ങൾക്കാണ് പിടി വീണത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളെ തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ നാല് ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങളെ കരിമ്പട്ടികയിപ്പെടുത്തിയതായി അധികൃതർ പറയുന്നു.

The fine to be levied on vehicles blacklisted by the Department of Motor Vehicles is around Rs 50,000 crore. The arrests were made for vehicles that had repeatedly committed traffic offenses. Authorities say more than four lakh such vehicles have been blacklisted due to repeated violations.