കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയില്ല, പാലായിലും കടുത്തുരുത്തിയിലും എങ്ങനെ തോറ്റു:സിപിഐ റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

oi-Ajmal MK

കോട്ടയം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് സ്വന്തമാക്കിയ ചരിത്ര വിജയത്തില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന്റെ വരവ് അടക്കം ഗുണം ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു സിപിഎമ്മിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. പാലായില്‍ ജോസ് കെ മാണി തോറ്റത് തിരിച്ചടിയാണെങ്കിലും കോട്ടയം ഉള്‍പ്പടേയുള്ള മധ്യകേരളത്തില്‍ ജില്ലകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് മുന്നേറുന്നതില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എമ്മിന്‍റെ സാന്നിധ്യം നിര്‍ണ്ണായകമായി.

യുഡിഎഫിന് പരമ്പരാഗതമായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യന്‍ വോട്ടുകള്‍ ഇത്തവണ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായതും ജോസിന്റെയും കൂട്ടരുടേയും വരവാണെന്നുമായിരുന്നു സിപിഎം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന സമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിനേയും കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനേയും തള്ളി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സിപിഎം.

4 സീറ്റിന് മുന്നിലെത്തിയിട്ടും കോണ്‍ഗ്രസിന് തിരിച്ചടി: 'ചതിച്ചത്' ജെഡിഎസ്, ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കും?

കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ എംഎല്‍എ ഉള്‍പ്പടേയുള്ളവര്‍: സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചെന്ന് നേതാവ്

How did Congress came up with a masterplan to select V D Satheeshan as the Opposition leader

Oneindia യില്‍ നിന്നും തല്‍സമയ വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് . ഉടനടി വാര്‍ത്തകള്‍ ദിവസം മുഴുവന്‍ ലഭിക്കാന്‍. Allow Notifications