Kerala

oi-Binu Phalgunan

തൃശൂര്‍: കൊടകര കുഴല്‍പണ കേസിലെ പരാതിക്കാരന്‍ ധര്‍മരാജനോട് ബിസിനസിന്റെ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്. ധര്‍മരാജനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നതാണ് പോലീസ് നിലപാട്.

ഇനി ബിജെപി എന്ത് പറയും? കൊടകര കുഴല്‍പണം രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടേതെന്ന് പ്രതികള്‍, കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലും അവർ

ബിജെപിയ്ക്ക് വന്‍ പ്രഹരം; കൊടകര കുഴല്‍പണം ബിജെപിയുടേതെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്... അടുത്തത് എന്ത്?

പോലീസ് പരിശോധനയില്‍ പ്രതികളില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത പണം തിരികെ കിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ധര്‍മരാജന്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആ ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍, നേരത്തേ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞതില്‍ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. ഇത് പോലീസിനെ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസിന്റെ അടുത്ത നടപടി. വിശദാംശങ്ങള്‍...

ബിജെപി വലിയ കുടുക്കിലേക്ക്... പ്രകോപനങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിയാകും; അന്തര്‍നാടകങ്ങളും സജീവം

ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ ചരിത്രം കുറിയ്ക്കുമോ? തള്ളാനാകാത്ത സാധ്യതകള്‍... കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയില്‍

English summary

Kodakara Black Money Case: Police asks Dharmarajan to file documents about his business. In his plea, Dharmarajan said that he is whole sale dealer of fruit and vegetables.