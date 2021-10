പാമ്പും പഴുതാരയും വസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വൃദ്ധമാതാവ്; അടിയന്തര ഇടപ്പെടലുമായി സി.കെ.ഹരീന്ദ്രൻ എംഎൽഎ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ചെളിക്കട്ടകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ പാമ്പും പഴുതാരയും അടക്കമുള്ള ഷുദ്രജീവികളോടൊപ്പം അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്ന അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും സാന്ത്വനവുമായി എംഎൽഎ. നെയ്യാർഡാം കളളിക്കാട് സ്വദേശിയായ തങ്കത്തിൻ്റെ ദുരവസ്ഥ വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം വാർത്തസംഘം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പാറശാല എംഎൽഎ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ്റെ ഇടപ്പെടൽ.

English summary

Ck hareendran parassala mla take action for the news published by one india malayalam. MLA offers to build safest place to mother and daughter who slept in a mud house with parasites.