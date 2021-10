'അനാവശ്യ പരിപാടികളിൽ പൊലീസുകാർ പങ്കെടുക്കരുത്'; വീഴ്ചകൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തി മുഖ്യമന്ത്രി;

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിഫോമിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.മോൻസൺ കേസിൽ ഉൾപ്പട്ടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു അത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കണം. അനാവശ്യ പരിപാടികളിൽ പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കരുത്.

Chief Minister Pinarayi Vijayan said that the Chief Minister should be careful especially when the senior police officers are in uniform