ശിശുക്ഷേമസമിതി ശിശുവേട്ട സമിതിയായി മാറി; സിപിഎമ്മിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം: പേരൂർക്കടയിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വേർപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഒരമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെടുത്ത് നാടുകടത്തുന്നത് അത്യന്തം ക്രൂരമായ നടപടിയാണ്.

English summary

Former Opposition Leader Ramesh Chennithala has lashed out at the CPM over the separation of a child from its mother in Peroorkada.