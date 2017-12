അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങളെടുക്കാൻ നാവികസേനയ്ക്ക് മടിയെന്ന് ശശി തരൂർ; എംപി പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമെന്ന് നേവി...

കൊച്ചി: കടലിൽ ഒഴുകിനടക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ എടുക്കാൻ നാവിക സേനയ്ക്ക് മടിയാണെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി. കപ്പലിൽ മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഫ്രീസർ സൗകര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നാവിക സേന മൃതദേഹം കരയിലെത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

എന്നാൽ ശശി തരൂരിന്റെ ട്വീറ്റ് നിമിഷങ്ങൾക്കം വിവാദമായി. ശശി തരൂർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും, മൃതദേഹങ്ങൾ കരയിലെത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നാവിക സേന മറുപടി നൽകി. ഇതിനോടകം നിരവധി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കരയിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നാവിക സേന പ്രതികരിച്ചു.

Spoke2 @nsitharaman about anger in fishing villages that @indiannavy not picking up bodies because they have no freezer on board to accommodate them. Distraught families in highly emotional state. This approach must change urgently while bodies still being spotted. Ice is enough!