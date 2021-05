'തെറിവിളികളും, ബഹളം വയ്ക്കലുകളും എങ്ങനെയാണ് സഹിഷ്ണുതയുള്ളജനതയുടെ അടയാളമാവുന്നത്';സിതാര

കൊച്ചി; സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള വ്യക്തിയധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച് ഗായിക സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ. പരസ്പരമുള്ള തെറിവിളികളും, ബഹളം വയ്ക്കലുകളും എങ്ങനെയാണ് സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു ജനതയുടെ അടയാളമാവുന്നതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു.അഭിപ്രായ വത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്.എന്നാൽ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള സംവാദങ്ങളാണ് നമ്മുക്ക് ആവശ്യം.എന്റെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിയപെട്ടവരാകുന്നില്ല. ഒരു തെറ്റിനുള്ള മറുപടി മറ്റൊരു തെറ്റല്ല, അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം വായിക്കാം

വിഷയം ഏതുമാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയമോ, സിനിമായോ, സംഗീതമോ ഭക്ഷണോ, എന്തും!!.....അഭിപ്രായ വത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്! പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയുള്ള സംവാദങ്ങൾ ആണ് നമുക്കാവശ്യം!! പരസ്പരമുള്ള തെറിവിളികളും, ബഹളം വയ്ക്കലുകളും എങ്ങനെയാണ് സഹിഷ്ണുതയുള്ള ഒരു ജനതയുടെ അടയാളമാവുന്നത്!!!

ഒരാൾക്ക് എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് എതിർപ്പുണ്ട് എന്ന് കരുതുക, അയാൾ പരസ്യമായി വികൃതമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു!! അയാളെ എതിർക്കാനായി അതിലും മോശം ഭാഷയിൽ അയാളുടെ അമ്മയെ, സഹോദരിയെ, ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നിർലജ്ജം ആവേശം കൊള്ളുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടർ!! നിങ്ങൾ രണ്ടുകൂട്ടരും ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുതന്നെയാണ്!! എന്റെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിയപെട്ടവരാകുന്നില്ല!! ഒരു തെറ്റിനുള്ള മറുപടി മറ്റൊരു തെറ്റല്ല!! നമുക്ക് ആശയപരമായി സംവദിക്കാം!!! friendship with mutual respect is the key to a fruitful conversation!!! "Raise your words, not voice. It is rain that grows flowers, not thunder." Rumi🤍

