സന്ദീപ് കൊലപാതകം; പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും: പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി

പത്തനംതിട്ട: തിരുവല്ല സി പിഎം പെരിങ്ങര ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി. ബി. സന്ദീപിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.അതേസമയം, കേരളത്തിൽ കലാപം അഴിച്ചു വിടാനുള്ള ആർ എസ് എസ് തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കൊലപാതകമെന്ന് എംഎ ബേബി പ്രതികരിച്ചു. അതിനിടെ, കൊലപാതകത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളും പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.

English summary

Chief Minister Pinarayi Vijayan has said that all those behind the murder of CPM Peringara local committee secretary PB Sandeep will be brought to justice.