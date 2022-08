ദിലീപ് ശരിയാണെന്ന് തോന്നാൻ കാരണമിത്, പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞത്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കള്ളക്കേസുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് പിസി ജോർജ്

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കോട്ടയം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ വാട്സ്ആപ്പ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് പിസി ജോർജിന്റെ മകൻ ഷോൺ ജോർജിന് കുരുക്കായിരിക്കുകയാണ്. വധഗൂഢാലോചന കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപിന്റെ ഫോണിലേക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എത്തിയത് ഷോണിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തൽ.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപിന് അനുകൂലമാണ് പിസി ജോർജിന്റെ നിലപാട്. അതിജീവിതയെ പലവട്ടം പിസി ജോർജ് അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ റെയ്ഡ് ദിലീപിന്റെ കേസ് തീരാറായപ്പോള്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വേറെ കളളക്കേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് പിസി ജോർജ് ആരോപിക്കുന്നു.

English summary

This is the reason why Dileep seems to be right, the crimebranch is making new false case, reacts PC George after raid at home