തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വർണ നിക്ഷേപം: ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രം ; എൻ വാസു വൺ ഇന്ത്യയോട്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അഞ്ഞുറോളം കിലോ സ്വർണ്ണം റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ബോർഡ്തലത്തിൽ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചതായി പ്രസിഡൻ്റ് എൻ വാസു. ഗോൾഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്കീം മുഖേനയാണ് സ്വർണം റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. സ്വർണ്ണം ഉരുക്കി ബാറുകളാക്കി മാറ്റി വേണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് പറഞ്ഞു.

President N Vasu said that preliminary discussions have been started at the board level regarding the deposit of about five kilos of gold by the Travancore Devaswom Board in the Reserve Bank. Gold is to be deposited in the Reserve Bank through the Gold Monetization Scheme. He also told One India Malayalam that gold should be melted down and converted into bars.