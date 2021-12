യുവതലമുറയെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ: ഹൈക്കോടതി

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്നും യുവതലമുറയെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മയാണെന്നും ഹൈക്കോടതി. പോത്തൻകോട് കൊലപാതകത്തിൽ കോടതി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രനാണ് തിരുവനനന്തപുരം പോത്തന്‍കോട്ട് നടന്ന കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചത്. ഇതരസംസ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് ഇവിടെ ജോലിയുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍, കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വാക്കാല്‍ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ, പോത്തൻകോട് കൊലപാതകത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ കേസിൽ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം ഒൻപതായി

English summary

The High Court has said that the atmosphere in the state is dire and unemployment is leading the youth to commit crimes.