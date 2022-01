ചില രാശിക്കാർ ഉണ്ട്; അവരുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്; നിങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാരാണോ ?

Astrology

oi-Athira Sh

ചില രാശിക്കാർ ഉണ്ട്. ഇവർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോ ശീലങ്ങളോ ഒന്നും ഒരു കുറ്റമായി അവർക്ക് തോന്നില്ല. എന്നാൽ, മറ്റുള്ളവർ ഈ കാര്യം ചെയ്താലോ ? ഇവർക്ക് അത് വലിയ കുറ്റം ആയിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില രാശിക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന ശീലങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിലും സ്വന്തമായി ചെയ്താൽ കണ്ണടച്ചു പോകും ഇവർ. ചില പ്രത്യേക രാശിക്കാർക്കുള്ള ദുസ്വഭാവം ആണിത്.

മറ്റുള്ളവരെ ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരാണ് ഇതിൽ ഉൾപെട്ടതെന്ന് അറിയണ്ടേ? നമുക്ക് നോക്കാം.

'അപ്പൊ ആദ്യം പെണ്ണായിരുന്നോ';'ഞാൻ ഒട്ടും പതറാതെ പറഞ്ഞു... ചേട്ടാ ഞാൻ ട്രാൻസ് പേഴ്സൺ ആണ്..; ആദം ഹാരി പറയുന്നു

English summary

There are some zodiac signs; This is their nature; Are you a zodiac sign? read it brief