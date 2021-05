Feature

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: ബാബറി മസ്ജിദ് വിഷയത്തില്‍ ആണ് മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ നിലപാടില്‍ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം സുലൈമാന്‍ സേഠിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഐഎന്‍എല്‍ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. 1994 ല്‍ ആയിരുന്നു പാര്‍ട്ടി രൂപീകരണം. അന്നുതൊട്ടിന്നുവരെ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ് ഐഎന്‍എല്‍ നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇക്കാലമത്രയും മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ പുച്ഛവും പരിഹാസവും നേരിട്ടായിരുന്നു, അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഐഎന്‍എല്‍ എന്ന ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ലീഗ് നിലകൊണ്ടത്. എന്നാലിപ്പോള്‍ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങള്‍. അഞ്ചുവര്‍ഷമായി കേരളത്തില്‍ അധികാരസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരുന്ന മുസ്ലീം ലീഗ്, വീണ്ടുമൊരു അഞ്ച് വര്‍ഷം കൂടി അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോള്‍ ഐഎന്‍എലിന് കേരളത്തില്‍ ഒരു മന്ത്രിയുണ്ടാകും.

English summary

INL was formed by a split in Muslim League. Now they got representation in LDF Ministry and Muslim League is away from power.